Playoff e playout? Ecco come sarebbe coinvolta la Fiorentina

La Nazione elenca tre soluzioni nel caso in cui venga adottata la soluzione dei playoff e dei playout se il campionato dovesse ricominciare.

La prima soluzione parla di 4 squadre per decidere lo scudetto e 4 per regolare la salvezza. Guardandando ai playout, le squadre in questione sono Genoa, Lecce, Spal e Brescia. Chi vincerà il mini torneo di fine stagione si salverà. In serie B le altre tre.

Ipotesi numero due. Playout (e anche playoff) a 6 squadre. Nei guai, oltre alle quattro formazioni elencate prima, finiranno anche Sampdoria e Torino. Il mini torneo che deciderà la lotta per non retrocedere sarà più lungo, serviranno più giornate per arrivare a completare un cartellone stile quello dei tornei di tennis e che alla fine di ogni stagione calcistica viene utilizzato per chiudere il campionato di serie B.

Terza ipotesi, quella che la Federazione potrebbe utilizzare per tenere in pista più squadre possibile e arrivare alla fine di maggio con un pacchetto di partite più importante. Otto (le prime otto della classifica attuale, Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma, Napoli, Milan e Verona) per assegnare lo scudetto e i piazzamenti per l’Europa e otto (e qui la Fiorentina tornerà in campo) per definire le tre squadre retrocesse.