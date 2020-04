Pjaca, il terremoto oltre al virus. L’agente: “Abita al settimo piano, l’ha sentito più forte”

Tuttosport propone le parole di Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, ex giocatore della Fiorentina che si trovava nella propria abitazione a Zagabria quando la città è stata colpita da una scossa di magnitudo 5,5. “Dieci secondi infernali e lunghissimi, bruttissimo essere svegliati così. Marko abita al settimo piano, lui l’ha sentito ancora più forte”. Cento scosse in tre giorni, e tutto in mezzo all’emergenza coronavirus: “Dovevamo stare in casa, ma a causa del terremoto ci riversavamo tutti in strada”.