Più tre dalla B: Fiorentina, adesso è proibito sbagliare

Con la classifica in bilico, alla Fiorentina serve una svolta, e in fretta. Lo scrive La Repubblica, che spiega come la società si sia mossa su due fronti, un tecnico battagliero oppure uno con più attrattiva, più gradito al presidente Commisso. Oggi può essere il giorno dell’annuncio. Iachini non entusiasma Rocco, ma ha in sé quella fiorentinità richiesta dal numero uno viola, e porterebbe energia. Ballardini è richiesto a Genova, Nicola forse è un azzardo troppo grande. L’idea Prandelli avrebbe senso, nonostante le perplessità legate ad un altro ritorno, Di Biagio invece non ha esperienza. Non facile, infine, Donadoni, per questioni di contratto, un anno rimanente a 5,5 mln con lo Shenzhen. Solo un contatto con lui.

Le chiacchiere tirano in ballo Spalletti, Blanc, Bielsa, ma alla Fiorentina serve altro, non certo fronzoli. Per la classifica, che piange non poco.