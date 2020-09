Pioli vuole Milenkovic, Ramadani può essere la chiave. Ma il Milan deve prima fare cassa

Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, da oltre due mesi il Milan sta cercando di portare avanti a fari spenta una trattativa per Nikola Milenkovic, con l’aiuto del suo agente Fali Ramadani, lo stesso procuratore che ha aiutato la società a sbrogliare la matassa Rebic-Andrè Silva. La società di Rocco Commisso ha dichiarato incedibile il difensore serbo e ad oggi non sono pervenute offerte convincenti da parte del Milan, ma solo sondaggio approfonditi e colloqui tra dirigenti. Ramadani potrebbe avere un ruolo chiave in questa vicenda e infatti Milenkovic per ora si è rifiutato di rinnovare il contratto con la viola perché – scrive il quotidiano – è in attesa dei rossoneri.

Stefano Pioli lo conosce benissimo, ma il Milan prima di affondare il colpo con un’offerta persuasiva alla Fiorentina, dovrà prima cedere. In uscita ci sono almeno due centrali di difesa come Musacchio e Duarte, ma dalle loro uscite non ci saranno grossi ricavi. Così la dirigenza punta a far partire Lucas Paquetà, l’unica cessione porterebbe nelle mani di Ivan Gazidis il tesoretto giusto per provare ad acquistare Milenkovic. Dalla vendita di Paquetà i rossoneri si aspettano almeno 22-23 milioni di euro.