Pioli ruota gli uomini-gol: Rebic titolare contro la Fiorentina, con lui…

Con la Fiorentina Pioli può ruotare gli uomini-gol: il croato sicuro, staffetta tra Giroud e Ibra

Contro la Fiorentina saranno titolari Rebic e Giroud, entrambi non convocati in nazionale e rimasti a Milanello a allenarsi. Il francese sarà al centro dell'attacco, mentre il croato partirà da sinistra, in modo da far rifiatare Leao. Il portoghese sarà in panchina insieme a Ibrahimovic. Al centro della trequarti, invece, spazio a Brahim Diaz.