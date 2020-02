Pioli e Firenze, un legame indissolubile. Tutte le emozioni dell’allenatore al Franchi

Le sensazioni di Stefano Pioli, finalmente tornato nello stadio che è stato casa sua per tanto tempo sia da giocatore sia da allenatore, le abbiamo vissute e rivissute (LEGGI), ma il diretto interessato, scrive La Nazione, non le esterna così facilmente. E nemmeno ce n’è bisogno: la forza interiore che ha permesso a Pioli di guidare il gruppo dopo la prematura scomparsa del Capitano ha parlato e parlerà per sempre. Sono tutti cresciuti, anche chi adesso ha cambiato maglia e prospettive, vedi Simeone o Vitor Hugo. Ma lui, Pioli, il legame con Firenze non lo nasconderà mai.