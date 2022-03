I due volti di Piatek: cecchino sotto porta, ma fuori area…

La difficile convivenza tra il gioco viola e le caratteristiche del bomber polacco (che comunque in gol ci va)

Un gran cecchino negli ultimi 16 metri che sta cercando di rendere più generoso il suo contributo, riciclandosi anche come attaccante di movimento. Questo è Krzysztof Piatek secondo La Nazione, che sottolinea l'ottima media realizzativa del polacco ma ne mette in luce anche le difficoltà nelle ultime uscite, contro Demiral, De Ligt e Gunter/Ceccherini. Fuori dall'area il contributo è misero, e dentro i rifornimenti sono pochi, appena due: uno messo in rete e uno quasi, con una gran girata. Non ideale per il gioco di Italiano, ma molto più avanti di Cabral e per questo in campo: Piatek segna, spara e lascia il posto ad un leggerissimo Gonzalez.