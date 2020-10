Piatek non tramonta, Pradè parla con l’Udinese per De Paul. Per l’attacco…

Secondo La Nazione, la Fiorentina non ha intenzione di farsi trovare impreparata alla cessione di Chiesa. Secondo il quotidiano, resta viva l’ipotesi Piatek (LA SCHEDA) per l’attacco, addirittura più facile rispetto al potenziale affare Milik. Intanto ieri Pradè ha parlato con l’Udinese per De Paul (LA SCHEDA). Dubbi invece per quanto riguarda la posizione di Vlahovic, sullo sfondo resta la Roma che comunque sarebbe propensa ad acquistare il giocatore e non a prenderlo in prestito. Resiste l’idea Slimani per il reparto avanzato dopo che l’attaccante non ha trovato l’accordo con il Torino, mentre potrebbe arrivare in prestito Deulofeu (LA SCHEDA). Barreca oggi invece effettuerà le visite mediche con la Fiorentina, l’accordo con il Monaco sarà formalizzato sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno a 5 milioni.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA