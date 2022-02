Piatek magic moment, con lui la viola ha svoltato. E il futuro…

Piatek si è preso la Fiorentina e i suoi numeri parlano da soli. Il centravanti polacco non fa rimpiangere Vlahovic e si pensa al riscatto

Il momento della Fiorentina è tutto in Piatek. È lui, ad oggi, l'artefice del super periodo ce stanno vivendo i viola. Con i suoi gol sta trascinando la squadra sia in Coppa Italia che in campionato e la città sogna. L'attaccante tiene finora i piedi per terra, riceve i complimenti da Commisso e si gode una domenica da incorniciare. Non è una novità che l'Atalanta sia una delle sue vittime preferite: ora i gol contro la Dea sono sei in carriera, con quello di ieri. E, fattore non da poco, l'ambiente di Firenze lo ha fatto rendere al meglio: con le sue due reti in 4 partite di Serie A ha già fatto meglio che nelle 9 all'Hertha nella prima metà di stagione.