Piatek letale in area, ma impalpabile fuori. Poca attenzione in difesa

Il Verona ha messo a nudo qualche difetto della Fiorentina di Italiano

Nel giro di sette giorni, le due vie che portano all’Europa si son fatte decisamente più strette. Dopo la sconfitta immeritata in Coppa Italia ecco un pareggio in campionato che non fa contento Italiano. Ora l'Atalanta dista 4 punti, non troppi, ma una voragine se alla concretezza di Piatek in area avversaria non corrisponde l'attenzione dei difensori in quella viola. "Se aggredita metro su metro, fin nella sua metà campo, la Fiorentina soffre. E se prima in certe situazioni avevi uno come Vlahovic al quale appoggiarti, per scappare dalla pressione, con Piatek (letale in area, ma impalpabile fuori) ora non c’è più nemmeno quella (preziosissima) via di fuga".