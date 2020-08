Piatek è sempre in cima alla lista degli obiettivi viola: la base della proposta all’Hertha

Krzysztof Piątek resta ai primissimi posti all’interno della lista dei sondaggi, nonostante lo stipendio di 4 milioni netti. L’ipotesi di lavoro è quella di un prestito con diritto di riscatto, anche se l’Hertha Berlino, in attesa di prendere una decisione definitiva sul polacco, sarebbe orientata verso l’obbligo. In questi casi volendo si può trattare aggiungendo clausole legate alle presenze. Dal punto di vista del cartellino, la cessione di Chiesa potrebbe dare la liquidità necessaria per arrivare a Piatek, lo scorso gennaio pagato 27 milioni dai tedeschi. Lo scrive La Nazione.

