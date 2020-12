Piatek e non solo, la Fiorentina guarda in Germania per l’attacco. E rispuntano Torreira-Nainggolan

Nonostante manchino ancora due settimane al via ufficiale della sessione invernale, è già calciomercato per la Gazzetta dello Sport. Sulla Rosea si analizzano anche le trattative che potrebbero riguardare la Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi che stuzzica maggiormente per rinforzare il centrocampo viola è Radja Nainggolan, che in estate è stato bloccato da Zhang all’ultimo giorno di trattative per non regalare un asset al Cagliari. Se i sardi non sono mai usciti di scena e sperano che la posizione dei nerazzurri si ammorbidisca, ci sono gli apprezzamenti della Fiorentina per convincere il Ninja. Non solo, perché per il centrocampo i viola dopo i corteggiamenti estivi potrebbero tornare su Lucas Torreira che potrebbe liberarsi dal prestito all’Atletico Madrid.

Cercasi bomber

Per l’attacco i manager di Commisso stanno valutando profili di bomber dal rendimento sicuro. Si guarda in Italia ma anche all’estero, soprattutto in Bundesliga dove non c’è solo Krzysztof Piatek. In uscita c’è invece Patrick Cutrone, la cui avventura in maglia viola può terminare dopo solo un anno. Il Bologna ha sondato il terreno, ma solo in prestito. Commisso tiene duro, ma non sarà facile recuperare l’investimento già questo inverno, visto che i viola hanno già sborsato parte dei 18 milioni tra prestito e riscatto. LE SCHEDE DEGLI OBIETTIVI VIOLA E NON SOLO SU TUTTITALENTI

