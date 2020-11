Piatek e Milik, Pradè potrebbe riprovarci, ma a una condizione

E intanto la Fiorentina si guarda intorno. Lo fa e lo farà ancora di più se non dovessero arrivare le giuste risposte dall’attacco, specie da Cutrone e Vlahovic, un gol in due fin qui. La Repubblica rilancia il nome di due attaccanti polacchi già attenzionati da Pradè in tempi recenti, che per vie diverse possono tornare di attualità. Il primo nome, meno percorribile però, è quello di Arek Milik, separato in casa a Napoli ma titolarissimo con la Nazionale. Nonostante il pressing viola nelle ultime ore della sessione estiva,. De Laurentiis cercherà di monetizzare al massimo la sua cessione nonostante il contratto in scadenza, ma l’ingaggio può essere un problema non da poco, visto che si parla di 5 milioni a stagione. E le offerte, in più, non mancano: c’è ancora la Roma, ma anche Tottenham ed Everton dalla Premier.