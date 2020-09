Piatek è ancora nei radar della Fiorentina. Quante soluzioni per la fascia sinistra

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Fiorentina. Il club gigliato starebbe pensando fortemente e Leonardo Spinazzola (LA SCHEDA) per rinforzare la fascia sinistra, anche se la Roma difficilmente si priverà del calciatore della Nazionale se non per offerte davvero importanti. Intanto i gigliati monitorano anche Sema (LA SCHEDA) e Barreca (LA SCHEDA) . La Fiorentina, inoltre, potrà permettersi qualche grossa spesa solo in caso di una partenza top come quelle di Chiesa e Milenkovic, magari per arrivare a Piatek (LA SCHEDA), ancora nei radar viola. Boateng medita all’addio e riflette su un triennale offerto dal Las Palmas. Nuova avventura per Zekhnini che andrà in prestito al Losanna.

