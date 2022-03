Piatek contro Simeone: Fiorentina e Verona, chi crede all’Europa?

Italiano e Tudor a ridosso delle grandi provano lo scatto nel segno dei goleador

Così La Gazzetta dello Sport presenta Fiorentina-Verona. Due squadre che giocano bene, si chiede il quotidiano, "vista la stranezza di questo campionato, dove non c’è mai un risultato sicuro, perché non sognare?". La Fiorentina viaggia tra alti e bassi, ma sembra aver assorbito la partenza di Vlahovic anche grazie a Piatek. Il Verona è un caterpillar, nelle ultime sei ha perso solo con la Juve, e ha ritrovato Simeone dopo un lungo digiuno. E, in ottica Nazionale, a Firenze è risbocciato Castrovilli, mentre a Verona è rinato Caprari.