Piatek c’è, segna e vuole essere anche il futuro della Fiorentina

Krzyzstof Piatek si è gia preso la Fiorentina con medie reti strepitose. Ora lavora per essere anche il futuro dei viola

La Fiorentina ha già dimenticato Dusan Vlahovic e ora si gode Krzyzstof Piatek . E il polacco non ha certo perso tempo, mantenendo da subito una promessa data al momento della presentazione. Si sta dimostrando un vero e proprio cecchino: fra campionato e coppa è rimasto in campo 387 minuti, segnando cinque volte, una ogni 77'. Il serbo, in maglia viola, aveva invece messo a segno una rete ogni 102'. Mettiamoci che Piatek ha anche sbagliato due rigori (uno poi corretto in rete) e ciò che emerge è una voglia pazza di riscatto.

Come scrive oggi il Corriere Dello Sport, con la rete all'Atalanta in casa ha finalmente segnato anche davanti ai proprio tifosi e adesso non vuole fermarsi. Questo anche grazie al gioco di Italiano, che mostra sempre una sua identità e permette alla punta di esprimersi al meglio: recupera palloni, apre gli spazi e lavora per perfezionarsi. In più la concorrenza di Cabral (crescerà, non c'è dubbio) non può che fare bene. E intanto si pensa al futuro: la formula con cui è arrivato dall'Hertha recita prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Se convincesse i viola a pagare quella cifra, la Fiorentina avrebbe il suo centravanti principe anche per il futuro. E il prossimo appuntamento in agenda è sabato, direzione Sassuolo.