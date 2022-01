Piatek, adesso sì: cronaca di un affare durato quasi due anni

La mossa della Fiorentina stupisce ancora per rapidità e anticipo sulla concorrenza

La Gazzetta dello Sport scrive dell'arrivo di Krzysztof Piatek alla Fiorentina, un affare che i viola hanno cominciato a trattare nell'estate del 2020 ma che, insieme a quello per Milik, era stato messo da parte per via della crescita di Vlahovic, che non doveva essere ostacolata. Scelta azzeccata, a posteriori. Adesso è il momento giusto, anche se fare il vice Vlahovic non scalda, perché uno come il polacco permette di essere coperti in ogni caso, e quando sarà addio con il giovane centravanti, il ruolo al centro dell'attacco potrà essere riassegnato a un pistolero magari rigenerato dalla cura Italiano. Del resto, nel 4-3-3 di posti ce n'è uno solo...