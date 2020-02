Piacere Christian, sono il tuo Futuro

Quella di ieri è stata un’altra giornata di presentazione in casa Fiorentina: è toccato a Christian Kouamé presentarsi nella sala stampa dello stadio Franchi. È Repubblica a soffermarsi su alcuni estratti della sua conferenza, sulle parole di un ragazzo giovane che non vede l’ora di cominciare. E ci vorrà tempo, almeno fino ad aprile, per poter pensare di vederlo in campo dopo il brutto infortunio con l’unser 23 del suo Paese, l’ex Genoa è felice della grande opportunità che sente di avere. E pensare, si legge, che prima del crac era destinato alla Premier: il Crystal Palace aveva in mano il suo cartellino per 20 milioni più bonus.

È la sua duttilità a fare comodo alla Fiorentina: utile nel 4-3-3 come attaccante esterno, ha fatto a più riprese la seconda punta sia in B che al Genoa a supporto di Piatek, ma all’occorrenza può agire anche da punta centrale. Non resta che aspettare, allora: nel futuro della viola c’è Christian Kouamé.