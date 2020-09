Pezzella: “L’Europa non è lontana. Amrabat fuoriclasse, a Castro e Chiesa ho detto…”

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino. Ecco un estratto delle dichiarazioni del difensore:

“Con il Covid-19 ho combattuto una battaglia durissima, ero da solo in casa contro una malattia sconosciuta”. Il difensore si è poi soffermato per un rapido giudizio positivo sul nuovo compagno Amrabat (“un fuoriclasse assoluto”) e sull’importanza dei tecnici avuti in Italia, tutti chiaramente differenti tra loro. E sul futuro Pezzella dice: “Ne parleremo e decideremo il meglio”. Poi un passaggio sulla forza trascinante di Commisso e le tante idee del patron gigliato: “Spero che gli venga consentito di attuare le idee che ha in testa, vorrebbe dire che la Fiorentina potrebbe puntare davvero in alto”. Sul distacco dalla zona europea Pezzella non fa drammi, ritenendo che la distanza dai posti alti della classifica non sia così ampia. Parole importanti invece per quanto riguarda Ribery, Castrovilli e Chiesa: “Franck ha una classe infinita, a Castrovilli ho detto di continuare su questa strada senza montarsi la testa. Fede deve onorare la maglia viola senza farsi distrarre dalle voci esterne”.

