Questa sera riparte la Serie A, e lo fa proprio da Firenze quando alle 18 i viola affronteranno il Torino di Gianpaolo. Quella di stasera sarà una partita speciale soprattutto per il capitano argentino German Pezzella. Il difensore arrivato nell’estate del 2017, oggi potrà raggiungere un traguardo molto importante con la Fiorentina. Stando a quanto troviamo scritto sul Corriere dello Sport, Pezzella questa sera giocherà la centesima partita in Serie A con il giglio sul petto. Per niente al mondo si sarebbe arreso arreso all’infortunio patito nell’amichevole di sabato scorso contro la Reggiana, e infatti sarà lui a guidare la retroguardia viola. Oltre al capitano, Iachini potrà contare anche sull’esperienza di Caceres, Bonaventura e Ribery. Ripartendo di fatto da dove aveva lasciato la scorsa stagione: affidandosi ai “senatori” come tanto gli piace per far crescere i giovani.

La Probabile Formazione – Bonaventura subito nella mischia, Biraghi recupera