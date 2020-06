Pezzella, questione di… testa. E il mercato ora può attendere

Ci ha messo il marchio, quello di fabbrica. German Pezzella riparte dopo mesi difficili e lo ha fatto come sa fare meglio, in campo e con un gol (ovviamente di testa). La Repubblica oggi in edicola sottolinea questa particolare abilità dell’argentino, che lo ha portato a fare tre su tre a livello di reti proprio con questo fondamentale, che lo ha visto andare a segno cinque volte sulle sei totali in Serie A. È stato un periodo molto complicato per il difensore viola: prima la frattura allo zigomo a Verona, poi il virus che lo ha colpito: ma Pezzella, da vero capitano, ha saputo gettare il famoso cuore oltre l’ostacolo e aiutare i compagni anche contro il Brescia con lucidità e calma.

E poi c’è quel contratto, con data di scadenza 2022. Durante la lunga pausa non sono mancati i rumors, dalle molte squadre in Italia fino alla suggestione Valencia in Liga, ma Pezzella ha sempre pensato solo al campo, pronto a rispondere con una bella prestazione come con il Brescia. Ci sarà tempo, dunque, per pensare al futuro: ora c’è solo la Lazio all’orizzonte.

