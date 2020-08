Tra i giocatori che ieri alla spicciolata hanno raggiunto il Centro Sportivo per i tamponi, c’è stato anche il capitano viola German Pezzella. L’argentino, punto fermo di Iachini ma anche giocatore ambito sul mercato, nelle scorse ore ha ricevuto la visita del suo agente, che potrebbe incontrare la dirigenza viola per discutere dell’eventuale prolungamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Lo riporta La Nazione.

E PER L’ATTACCO PIACE PIATEK MA IL SOGNO E’ MILIK