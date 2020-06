Pezzella-Milenkovic, si punta a trattenerli. Ma se arriva l’offerta giusta…

Il reparto che rischia di subire il restyling più pesante nel prossimo mercato viola è la difesa, in particolare là in mezzo. Come scrive Repubblica, il futuro di German Pezzella e Nikola Milenkovic non è ancora del tutto chiaro. Entrambi vorrebbero restare, e anche la Fiorentina non sta spingendo per cederli, ma in caso di offerte allettanti la società è pronta a privarsene. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e in ponte c’è l’idea di prolungarlo, ma se dovessero arrivare i milioni del Manchester United la sua permanenza non è scontata. Stesso discorso per il capitano, che la società valuta 20 milioni: il Valencia è avvertito.