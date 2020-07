Pezzella, leader al centro del mercato. La Fiorentina cerca un profilo diverso

Un girone fa la gomitata in pieno volto di Di Carmine gli frantumò uno zigomo e lo mise k.o. dopo appena quattro minuti, dando il via ad un mese orribile che portò all’esonero di Montella. German Pezzella è un leader di questa Fiorentina e, come scrive La Nazione, la squadra senza di lui andò in grande difficoltà nei match successivi contro Lecce e Torino con l’argentino fermo ai box. Otto mesi dopo, è sempre lui il difensore con maggior rendimento, ma il suo futuro si è fatto più nebuloso. La squadra mercato della Fiorentina cerca un centrale dai piedi educati, che sappia impostare dal basso, un profilo di spessore che andrebbe a sostituire proprio il capitano. L’agente non ha mai nascosto di essere in trattativa con più club per trovare presto una sistemazione (Napoli e Valencia). Tutti pensieri a cui German penserà dopo la salvezza dei viola.