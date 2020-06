Pezzella, il pressing del mercato torna a farsi sentire: lo vogliono Valencia e Milan

Quella in corso non è stata certo la stagione più fortunata per German Pezzella: la frattura allo zigomo contro il Verona, qualche prova poco convincente, la disfatta sul campo di Cagliari che lo spingerà ad ammettere di aver provato vergogna per quella partita, e persino la positività al Covid-19. L’esonero di Montella e l’arrivo di Iachini hanno segnato un nuovo capitolo. Col ritorno dell’estate, però, sono tornati anche i rumors di mercato attorno a lui. Su tutti la volontà del Valencia di sostituire Garay proprio con il Capitano della Fiorentina. I viola non sono disposti a trattare per meno di 20 milioni, cifra alla quale gli spagnoli sono molto distanti. Il Milan ci pensa ancora, e qualcuno pensa che la sua eventuale partenza possa permettere ai viola di trattenere Milenkovic, almeno per un altro anno. Ma al di là degli scenari di mercato, si legge sull’edizione fiorentina di Repubblica in edicola oggi, ora Pezzella dovrà guidare i compagni verso le ultime dodici gare di campionato. Poi ci sarà tutto il tempo per riflettere.