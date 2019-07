Pezzella, il capitano che può cambiare nave. Per la conferma saranno decisivi due fattori

Il futuro di German Pezzella è uno dei nodi che la Fiorentina prima o poi dovrà sciogliere. Nessuno sa quanto l’argentino si consideri al centro di una rifondazione nel nome di un nuovo programma calcistico. E un poco stupisce come la stessa società non abbia sondato le intenzioni del capitano. Pezzella è in vacanza dopo la Coppa America, la sua valutazione è alta e le offerte non mancano (vedi Roma). Nella sua conferma saranno decisivi due fattori: la volontà di restare e il mercato. Se fosse il capitano a voler andar via dovrebbe essere il procuratore a portare offerte non inferiori ai 20 milioni. Lo scrive La Nazione.