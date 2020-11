Pezzella fra tre fuochi: recupero dall’infortunio, voci di mercato e prove di rinnovo

Non è certo il momento migliore per German Pezzella. Il campo non c’entra, purtroppo l’infortunio subìto contro la Reggiana lo ha tormentato per settimane, anche dopo il rientro, costringendolo ad alzare nuovamente bandiera bianca. Nessun rischio, quindi, nel pianificare il rientro, ma ci si mettono anche le voci sul Barcellona interessato a lui per puntellare la difesa (LEGGI). La Nazione scrive che tornare in campo e dirigere la retroguardia come suo solito sarebbe il modo migliore per mettere all’angolo gli spifferi, in attesa di capire se ci siano o meno i margini per un rinnovo di contratto, per evitare di perderlo a zero. Che poi, è lo stesso rischio che la Fiorentina corre con il suo compagno di reparto Milenkovic.