Pezzella e Simeone, per la prima volta amici contro. Con uno sguardo lassù

Mai avversari in campo e una sensazione strana, quella che li attraverserà domenica. Per la prima volta dopo anni di amicizia German Pezzella e Giovanni Simeone si ritroveranno vicini ma non dalla stessa parte. Sì, perché come scrive La Gazzetta dello Sport i due hanno condiviso addirittura tre spogliatoi: River Plate, Fiorentina e Argentina. Lontani in campo ma sempre a lottare per la stessa causa, mentre domenica saranno vicini e combattendo ognuno per i propri obiettivi. Con Davide Astori nel cuore, visto che entrambi hanno vissuto in prima persona quel lutto che ha coinvolto tutto il mondo del calcio, ma che da vicino ha riguardato Fiorentina e Cagliari.