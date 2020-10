Pezzella e Martinez Quarta, la staffetta diventa generazionale

Martinez Quarta alla Fiorentina, si corre verso l’ufficialità, il giovane difensore riuscirà quindi a coronare il sogno di giocare in Europa. In viola troverà il connazionale Pezzella che ancora non ha debuttato in stagione, ma Iachini conta sul recupero del capitano, ritenuto in grado di fare da chiocchia al giovane difensore in arrivo che era stato definito dalla bandiera interista Javier Zanetti come “uno dei giocatori argentini più interessanti”. Sarà inizialmente una convivenza quella tra i due argentini, destinata a diventare una staffetta generazionale. Lo riporta La Nazione.

