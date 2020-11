Pezzella è a Roma, ma è difficile vederlo in campo. Oggi farà un test

Ha rivisto il campo, German Pezzella. La fenice che ha postato sui social aveva un qualcosa di serio, vista la prontezza del rientro al lavoro, ma l’impiego in partita entro breve termine rimane comunque un’utopia. L’argentino, che ha dovuto saltare tre partite di campionato e due con la Nazionale per colpa delle sue noie fisiche, svolgerà un test per capire quale possa essere la sua disponibilità prima del match con la Roma. Non è definitivamente escluso un subentro a partita in corso. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

IACHINI RIFLETTE SULLA POSIZIONE DI CALLEJON