Pezzella, buone notizie: disponibile contro il Benevento?

La pulizia alla caviglia di German Pezzella era necessaria per far sparire i fastidi che accompagnavano da tempo il giocatore sudamericano. Un intervento riuscito perfettamente. Prandelli ieri ha parlato con il nazionale argentino per capire i suoi tempi di recupero. Il nuovo allenatore viola – scrive La Gazzetta dello Sport – spera di averlo a disposizione prima possibile. L’idea di partenza era quella di riproporre Pezzella in campo nella sfida di San Siro contro il Milan. Una presenza giusta per arginare un avversario dl valore di Ibrahimovic. Pezzella, però, sta meglio. Nel fine settimana potrebbe addirittura tornare a lavorare in gruppo. In questo caso, ed è ciò che spera Prandelli, l’argentino potrebbe essere disponibile già per la gara di campionato al Franchi contro il Benevento di Pippo Inzaghi. In questo caso Pezzella si riprenderebbe anche la fascia di capitano che nelle ultime partite ha ceduto in prestito a Franck Ribery.