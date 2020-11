Pezzella/2: “Pioli riferimento in un momento difficile. A San Siro la classe di Ribery e Callejon”

Nell’intervista al Corriere dello Sport – Stadio German Pezzella ha affrontato anche argomenti d’attualità in casa Fiorentina, a partire dal prossimo impegno col Milan, domani a San Siro.

Pioli e il suo Milan

Pezzella ha parole di elogio per l’ex tecnico viola che è stato un punto di riferimento, in un momento difficilissimo: in campo come fuori. Per il capitano viola, Pioli si merita tutti i riconoscimenti che sta avendo. Il suo ruolo nel gestire la rosa non va sottovalutato. Il Milan ha tantissimi campioni, a cominciare da Ibrahimovic. L’assenza dell’alieno svedese si sentirà perché uno come lui fa la differenza, ma sarà ugualmente difficile. Per il capitano è fondamentale tornare a fare punti e questo passa dall’interrompere l’imbattibilità dei rossoneri.

Il gioco delle coppie

Di Ribery ricorda lo spettacolo della passata stagione, quando uscì tra gli applausi del pubblico di San Siro. E si augura che possa ripetersi, abituato a esaltarsi coi grandi palcoscenici. Il francese e Callejon possono dare tanto alla Fiorentina, a cominciare da classe ed esperienza. Pezzella confessa come la squadra e Prandelli puntino tantissimo su entrambi. Vlahovic e Cutrone hanno poco più di 40 anni in due, ma il gol tarda ad arrivare. Per Gèrman sono ragazzi intelligenti e concentrati sul lavoro. Con questa strada i gol arriveranno.