Petto in fuori, ma pensando al ritorno. Il piano di Italiano funziona

Il Corriere Fiorentino continua la sua analisi sulla vittoria della Fiorentina contro il Lech Poznan. Italiano mette in campo una formazione praticamente identica rispetto a sabato, condita con due sorprese. Ranieri al posto di Igor e Brekalo al posto di Ikonè. Il croato continua a scalare le gerarchie. Per il resto, la Fiorentina mette in campo la prestazione richiesta dal tecnico viola. L’idea, alla vigilia, era prendere al collo il Lech fin da subito. Attaccarlo, e spegnerne sul nascere gli ardenti spiriti. Petto in fuori insomma, ma tenendo ben presente che questo non era che il primo tempo della sfida. Detto, fatto. Nico Gonzalez torna ad incidere, la Fiorentina vince e si giocherà il ritorno con una splendida tranquillità.