Petrachi e la Roma ai ferri corti. Fiorentina? Barone spegne l’idea con una telefonata

Approfondimento de La Gazzetta dello Sport sul probabile divorzio tra la Roma e Gianluca Petrachi, dirigente accostato alla Fiorentina nel corso dell’ultima settimana (LEGGI). La frizione appare definitiva ma il possibile approdo in viola appare difficile: ieri lo stesso Joe Barone ha contattato i giallorossi per dire no. A questo punto, la Roma valuta se intentare un licenziamento per giusta causa, visto che l’intervista rilasciata la scorsa settimana a Sky aveva fatto arrabbiare proprio tutti, dalla dirigenza alla squadra.

Al netto delle scivolate lessicali e comportamentali a cui il d.s. aveva abituato tutti nell’ultimo anno, la società gli rimprovera soprattutto una crescita enorme dell’autoreferenzialità e alla totale sparizione durante il lockdown. Stamattina sembra che Petrachi si presenterà a Trigoria per un chiarimento e anche per non dare estremi a un licenziamento, senza prendere i due anni di contratto che vanta, ma la ricucitura sarà complicata. A questo punto, anche grazie alla presenza di Baldini, il traghettatore sembra essere Morgan De Sanctis.