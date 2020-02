Un’apertura dalla Soprintendenza per il restyling del Franchi. E’ quello che ha dichiarato un Andrea Pessina felice, ma altrettanto fermo sui vincoli e limite di modernizzazione dell’impianto di Campo di Marte al Corriere Fiorentino. “Si può intervenire, ma non demolendo le curve come ipotizzato in precedenza. Si può coprire lo stadio, ci sono tecnologie diverse per fare addizioni ma non demolizioni alle curve”. Per addizioni il Soprintendente intende spazi commerciali sottostanti e addirittura andare sotto terra, dove non ci sono vincoli monumentali.

Nessun progetto è stato però esposto, ma c’è un’apertura e una disponibilità a valutare interventi sul Franchi, fermo restando che la forma a D e le scale elicoidali non possono essere toccate. E se l’impianto venisse abbandonato? “La proprietà non è dello Stato, ma del Comune” – dice sibillino Pessina, che però è disposto a collaborare. E sui vincoli: “Non si potranno togliere, semmai con il tempo aggiungersene altri. Così come resa la necessità di manutenzione restauro e conservazione dell’impianto”.