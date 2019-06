Perin ai margini della Juve con il possibile ritorno di Buffon: idea Fiorentina

Mattia Perin ai margini della Juventus con l’ipotesi di ritorno in bianconeri di Gianluigi Buffon. Ne parola Il Corriere della Sera, indicando la Fiorentina come possibile destinazione per il portiere classe 1992. Nessuna offerta ufficiale da parte della Fiorentina, almeno al momento. MA LAFONT PUO’ RESTARE