Pericolo infortuni serio, sarà come ricominciare la stagione. I dati

Statisticamente, nelle prime partite dopo la ripresa, c’è un rischio più alto di farsi male. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi lancia l’allarme citando i dati di Noisefeed sulle ultime tre stagioni. La percentuale è quantificabile in un 30% in più di probabilità che gli atleti incorrano in qualche problema muscolare, un rischio acuito dal periodo di lockdown e dall’impossibilità di mantenere una preparazione fisica ottimale. I preparatori sono in allarme.