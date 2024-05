Per il post Thiago Motta spunta un profilo. Italiano tra i piani di riserva

La Gazzetta Dello Sport stila una piccola lista di possibili sostituti di Thiago Motta. Il quotidiano sottolinea che ancora la separazione delle partie non è avvenuta, anzi. Saputo vuole convincere Thiago, i due sono legati. Il tecnico vorrebbe maggiore centralità nelle scelte. In caso di addio il primo nome sarebbe quello di Maurizio Sarri. Ci sarebbe già stato un sondaggio. I piani b ci sono, per esempio Vincenzo Italiano. L'allenatore viola non va scartato, così come Palladinotr, tra gli altri. La partita è ancora tutta da giocare