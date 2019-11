Pedro, fiducia intatta. Ma Montella non lo rischierà finché non sarà al 100%

Cosa si nasconde dietro l’assenza di Pedro? E’ la domanda che Tuttosport si fa nell’edizione odierna, sul giocatore che rappresenta l’investimento maggiore fatto in estate dalla Fiorentina. I 13 milioni più bonus spesi per acquistare il centravanti dal Fluminense sono però un rebus, visto che ancora attendiamo l’esordio in Serie A del brasiliano. Dalla Fiorentina però si precisa come non ci sia nessun mister dietro l’assenza di Pedro, dovuta ancora all’infortunio rimediato lo scorso agosto in campionato, anzi la fiducia resta intatta. Una lesione tra primo e secondo grado che sta facendo ancora attendere Montella dal lanciarlo nella mischia finché non sarà al 100%.