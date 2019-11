Pedro, è il tuo momento. Oppure no? Il brasiliano sta diventando un caso

Pedro sì, Pedro no. Finora è sempre stata la seconda. Ma per quanto ancora? Di quello che potrebbe diventare un altro caso – dopo Chiesa – ne parla oggi il Corriere Dello Sport, che sottolinea come la situazione del brasiliano sia stata vissuta con molta contestazione dai tifosi viola, che ancora non hanno potuto osservare il decantato talento dell’attaccante verdeoro. Montella non lo utilizza, lui ha giocato solo in Primavera e nella Nazionale Olimpica, per l’allenatore viola serve ancora tempo per trovare la migliore condizione. Ma le giornate passano e di Pedro nemmeno l’ombra: finalmente sembra pronto e a disposizione, ma avrà spazio con il Lecce? Anche perché se così non fosse si potrebbe davvero parlare di caso…