Pedro, dopo un novembre nerissimo punta l’Inter e allontana l’addio

Una gran voglia di giocare e l’intenzione della Fiorentina di non cedere il giocatore in prestito a gennaio. Sono questi i due macrotemi che hanno accompagnato in queste settimane la visita di Daniel Nassif, agente di Pedro, a Firenze. Eppure, come scrive La Nazione, il piatto piange, complice uno stato di forma che ha stentato a progredire in modo rapido. Al di là di alcuni rapidi spezzoni è rimasto sempre la terza scelta di Montella in attacco, e non a caso, il mese di novembre è stato quello più duro della sua avventura in viola. Costanti chiamate in Brasile ai propri parenti, la visita del fratello Victor per stargli vicino e quella dei suoi manager, uno dei quali come detto si trova ancora a Firenze. Ma di cessione non se ne parla, anzi, il sacrificato a gennaio potrebbe essere Vlahovic perché sarebbe inutile rispedire in patria un giocatore che ha ancora bisogno di ambientarsi. E adesso punta l’Inter e a guadagnarsi un posto con più continuità nel mese di gennaio.