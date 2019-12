Pedro attende nuove chance, a Firenze o altrove. E le pretendenti non mancano

Dopo essere rimasto ai margini del gruppo per tutta la prima parte del campionato, Pedro adesso attende nuove chance, che siano a Firenze o altrove. Come scrive il Corriere Fiorentino, per lui in Brasile sono in tanti a essersi fatti vivi: Flamengo, Gremio, Palmeiras e Fluminense. In Europa piace allo Sporting Braga e al Besiktas. Come evidenzia La Nazione, il brasiliano vuole l’Italia e parlerà con Spal e Samp, ma ha buone proposte anche da Portogallo e Germania.