Pedro ai saluti, ma non si è svalutato: possibile plusvalenza

Oramai la priorità della Fiorentina – scrive il Corriere dello Sport-Stadio – sulla questione legata a Pedro è quella di recuperare l’investimento sbagliato. Difficile, dato che il ragazzo non ha messo insieme che trenta minuti di campo? Macché, in Brasile c’è chi è pronto a far fruttare una plusvalenza le offerte di Gremio e Flamengo oscillano fra i 13,5 e i 14,5 milioni, a fronte degli 11 più bonus spesi in estate. Il giocatore ha accettato l’idea di partire, mentre il suo procuratore sarà in Italia fra domenica e lunedì per definire la situazione (secondo La Nazione si terrà oggi l’incontro tra l’agente di Pedro e Pradè). Una storia al capolinea.