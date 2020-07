Passeggiata di salute a Lecce: ora la Fiorentina si mette comoda in classifica

“La Fiorentina passeggia, il Lecce affonda”. Titola così La Gazzetta dello Sport sulla larga vittoria viola contro il Lecce allo stadio “Via del Mare”. Ecco una parte dell’analisi:

La Fiorentina fa una passeggiata salutare a Lecce e si mette comoda in classifica, con 10 punti di vantaggio sulla squadra di Liverani, terzultima e attesa domenica dallo scontro diretto col Genoa. La pattuglia di Iachini (8 punti conquistati negli ultimi 4 incontri) si è imposta con furore agonistico, ritmo alto e i colpi da grande autore di Ribery, nel ruolo di ispiratore, e dei goleador di giornata Chiesa, Ghezzal, alla prima rete in viola con una parabola spettacolare su punizione, e Cutrone. Ben oltre l’1-3 (e va considerato un rigore fallito da Pulgar sullo 0-1), il Lecce è scoppiato nella sfida più attesa, penalizzato sì, pronti-via, da un erroraccio di Rispoli, però mai in grado di rientrare in partita. Pezzella e compagni hanno virtualmente chiuso il discorso salvezza; invece, la matricola deve puntare alla gara in casa Genoa.