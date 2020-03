Pasquale Bruno: “Invidio Iachini, meritava questa occasione. Mi auguro la sua conferma”

Pasquale Bruno, ex difensore viola, ha parlato a La Nazione: «Quando ho saputo che la Fiorentina aveva chiamato Iachini… dico la verità? Ho invidiato Beppe. Mi sono sentito come… se fossi dentro di lui. Meritava questa occasione. So che cosa prova a guidare la squadra di Firenze. Lui è come me. Brucia per la grinta davanti ad avventure di questo tipo. Mi auguro sinceramente la sua conferma. Lo merita e in pochi amano la Fiorentina come lui. Credo, vista anche l’energia portata da Commisso, che la Fiorentina stia andando incontro a prospettive importanti. L’anno prossimo si vedranno i primi risultati di questa programmazione».