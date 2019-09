Pasqual: “Fiorentina, niente ansia da prestazione. Nell’intervallo di quel famoso 4-2…”

Sul Corriere Fiorentino troviamo un’intervista all’ex capitano viola Manuel Pasqual: “Il primo pensiero di Fiorentina-Juventus? Il 4-2 ovvio, ero anche capitano e per chi vive a Firenze per tanti anni come me quella partita non può non rimanere impressa nella memoria. Cosa ci siamo detti all’intervallo? Sapevamo che sarebbe bastato un episodio per riaccendere noi e i tifosi poi ci avrebbero trascinato. Che partita mi aspetto? Spero divertente e che non ci sia ansia da prestazione per la Fiorentina. Questa sarebbe la vittoria della svolta, anche a livello di credibilità”.