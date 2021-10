Parte l’asta per Belotti: ora il Milan è in pole. E a gennaio…

Il Gallo Belotti interessa anche alla Fiorentina, ma salgono le quotazioni del Milan. E per il Torino sarà un gennaio movimentato

Sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola si fa riferimento alla situazione a Torino del Gallo Belotti. Le parole di Cairo di due giorni fa sono state emblematiche sul futuro dell'attaccante, sempre più lontano dalla permanenza in granata. La sensazione, vista la scadenza in estate, è che in casa Toro sarà un gennaio movimentato: anche perché ci sarebbe con forza il Milan sulle tracce del centravanti della Nazionale oltre alla Fiorentina che osserva interessata. L'offerta del club parla di 4 anni a 3,3 milioni netti a stagione più bonus, più un altro milione alla firma: qualcosa come 30 milioni lordi in un quadriennio, circa 15 netti al giocatore. Il problema, però, sembra essere più ampio: promesse non mantenute, rivoluzioni sul mercato, negligenze societarie, la retrocessione a un passo, un progetto che non convince.