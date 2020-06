Parte la galoppata notturna verso la salvezza. E Iachini cerca la conferma

In attesa del nuovo stadio – scrive La Nazione – ridiventa ufficialmente più urgente migliorare la vecchia classifica, che la Fiorentina a 12 giornate dalla fine può gestire con 5 punti di vantaggio sulle terz’ultime (Genoa e Lecce) avendo di fronte un calendario in teoria abbordabile. Improbabile un balzo più ambizioso verso le zone medio alte, con eventuale panorama su ancora più eventuali playoff? Davvero difficile fare previsioni, essendo la ripartenza un rebus legato a troppe variabili: l’elenco è così lungo e noto che non serve ripercorrerlo. C’è comunque una certezza: risultati e prestazioni – forse di più le seconde – decideranno il futuro di Iachini, che Commisso non considera pienamente definito e non ha mancato di farlo sapere. Si torna a parlare davvero di calcio e l’ufficialità del calendario disegna il percorso notturno o comunque prevalentemente serale della Fiorentina, che non giocherà mai di pomeriggio.

Chiudere bene la stagione sarà decisivo per Iachini, che Commisso ha lasciato appeso a un filo non si capisce quanto robusto quando ha dichiarato che l’allenatore sarebbe stato confermato con certezza solo in caso di stop al campionato. Se la serie A avesse ripreso il suo corso – come succederà – sarebbero invece stati i risultati e il gioco della Fiorentina a decidere il futuro del tecnico, che fino a questo punto non ha evidentemente convinto tutti all’interno del club.