Parole grosse ma senza minacce. La ricostruzione del post Juventus-Fiorentina

Nei giorni scorsi il Giudice Sportivo ha inflitto una multa salata alla Fiorentina e nello specifico ai suoi dirigenti per l’atteggiamento tenuto contro l’arbitro Pasqua negli spogliatoi dell’Allianz Stadium a Torino. Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio si pone la lente di ingrandimento su questo particolare fatto secondo le testimonianze di quelli che erano presenti nel tunnel degli spogliatoi dello stadio bianconero. All’arrivo di Pasqua Daniele Pradè si sarebbe lasciato scappare qualche commento offensivo nei confronti del direttore di gara “Ma che c… hai fatto?”. Pronta a caldo la risposta dello stesso Pasqua: “Ma che c… vuoi tu”.

Anche Giancarlo Antognoni, successivamente al tentativo della terna arbitrale di spiegare le proprie decisioni, avrebbe urlato un “ma vaf…”. Joe Barone, in seconda battuta, avrebbe chiesto spiegazioni rimanendo perplesso da quello che l’arbitro ha tentato di spiegare. Multe salate, forse troppo visti i toni usati realmente. Non sono mancate le ‘maleparole’, come già avvenuto in questa stagione con altri dirigenti ospiti allo Juventus Stadium, ma sicuramente non vi sono state minacce verso l’arbitro Pasqua e la terna designata.