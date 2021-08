Gazzetta: parola d’ordine: resistenza. No al Cholo, ma per Vlahovic non è finita

Respinto il primo assalto degli spagnoli. Ma i Viola hanno vinto solo il primo round

Passi avanti importanti per la Fiorentina per quel che riguarda la questione Dusan Vlahovic. Come confermato da Vincenzo Italiano, il serbo ha confermato di voler restare a Firenze. Anche se, ancora, non è lecito dare per scontato che il classe 2000 resti in Viola. L'offerta dell'Atletico Madrid, sebbene abbia fatto traballare alcune convinzioni, è stata rispedita al mittente sia dal calciatore che dalla società. Ma non è detto che nel corso della prossima settimana non ne arrivino altre. Il Tottenham resta sullo sfondo in attesa di capire che cosa succederà con Kane.